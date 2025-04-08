Російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона: поранено чоловіка

Увечері 7 квітня російські війська атакували Дніпровський район міста Херсон із безпілотника. Внаслідок удару постраждав місцевий житель.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова: "Учора ввечері російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район.

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Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 66-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості".

Деталі: Мрочко також повідомив про ще одну атаку безпілотника, внаслідок якої постраждав 40-річний чоловік. Його також доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

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