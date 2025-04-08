Російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона: поранено чоловіка
Вівторок, 8 квітня 2025, 06:59
Увечері 7 квітня російські війська атакували Дніпровський район міста Херсон із безпілотника. Внаслідок удару постраждав місцевий житель.
Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко
Пряма мова: "Учора ввечері російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район.
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Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 66-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості".
Деталі: Мрочко також повідомив про ще одну атаку безпілотника, внаслідок якої постраждав 40-річний чоловік. Його також доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями.
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Передісторія:
- 7 квітня російські війська атакували з безпілотника чоловіка в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
- Близько 6.30 ранку в неділю, 6 квітня, у Дніпровському районі Херсона російські військові вбили людину.
- Вранці 4 квітня російські окупанти атакували з безпілотників автомобіль ГО "Бути добру на Херсонщині", який займається евакуацією жителів з небезпечних районів.