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Російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона: поранено чоловіка

Іван Д'яконовВівторок, 8 квітня 2025, 06:59
Російський безпілотник атакував Дніпровський район Херсона: поранено чоловіка
Фото: Getty Images

Увечері 7 квітня російські війська атакували Дніпровський район міста Херсон із безпілотника. Внаслідок удару постраждав місцевий житель.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Пряма мова: "Учора ввечері російські окупанти з безпілотника атакували Дніпровський район. 

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Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 66-річний чоловік. Він ушпиталений у стані середньої тяжкості".

Деталі: Мрочко також повідомив про ще одну атаку безпілотника, внаслідок якої постраждав 40-річний чоловік. Його також доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та уламковими пораненнями. 

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Передісторія: 

  • 7 квітня російські війська атакували з безпілотника чоловіка в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
  • Близько 6.30 ранку в неділю, 6 квітня, у Дніпровському районі Херсона російські військові вбили людину.
  • Вранці 4 квітня російські окупанти атакували з безпілотників автомобіль ГО "Бути добру на Херсонщині", який займається евакуацією жителів з небезпечних районів.

Херсонжертвибезпілотники
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