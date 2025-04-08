Трамп розкритикував Росію: Вони бомбардують зараз, як божевільні
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається, що Росія останнім часом посилила свої атаки на Україну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву американського президента на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті
Пряма мова Трампа: "Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони (росіяни, – ред.) бомбардують як божевільні просто зараз".
Деталі: Він додав, що "це дуже нехороша ситуація".
Трамп також нагадав, що США ведуть перемовини, як з РФ, так і з Україною щодо потенційного мирного врегулювання.
"І ми ніби як наближаємось, але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються останній тиждень або десь так. Це жахливо", – резюмував Трамп.
Передісторія:
- Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа очікує від Росії готовності до припинення війни.
- Водночас ЗМІ повідомляли, що високопосадовці адміністрації Трампа почали визнавати, що США можуть не домогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців через додаткові умови, які виставляє російська сторона під час перемовин.
- Сам Трамп раніше казав, що "розлютився" після того, як господар Кремля Володимир Путін поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського.