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Трамп розкритикував Росію: Вони бомбардують зараз, як божевільні

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 07:28
Трамп розкритикував Росію: Вони бомбардують зараз, як божевільні
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається, що Росія останнім часом посилила свої атаки на Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву американського президента на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті

Пряма мова Трампа: "Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони (росіяни, – ред.) бомбардують як божевільні просто зараз".

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Деталі: Він додав,  що "це дуже нехороша ситуація".

Трамп також нагадав, що США ведуть перемовини, як з РФ, так і з Україною щодо потенційного мирного врегулювання.

"І ми ніби як наближаємось, але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються останній тиждень або десь так. Це жахливо", – резюмував Трамп.

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Передісторія:

ТрампРосіяобстріл
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