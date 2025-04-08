Трамп розкритикував Росію: Вони бомбардують зараз, як божевільні

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому не подобається, що Росія останнім часом посилила свої атаки на Україну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву американського президента на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті

Пряма мова Трампа: "Мені не подобається те, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони (росіяни, – ред.) бомбардують як божевільні просто зараз".

Реклама:

Деталі: Він додав, що "це дуже нехороша ситуація".

Трамп також нагадав, що США ведуть перемовини, як з РФ, так і з Україною щодо потенційного мирного врегулювання.

"І ми ніби як наближаємось, але я не задоволений усіма бомбардуваннями, які відбуваються останній тиждень або десь так. Це жахливо", – резюмував Трамп.

РЕКЛАМА:

Передісторія: