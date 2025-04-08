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Росіяни атакували Дніпропетровщину – пошкодили інфраструктуру, будинки, підприємство

Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 07:47
Росіяни атакували Дніпропетровщину – пошкодили інфраструктуру, будинки, підприємство
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Уночі 8 квітня російські окупанти атакували дронами та з важкої артилерії мирні населені пункти на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджено інфраструктуру житлові багатоповерхівки, підприємство та приватні будинки.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог атакував Самарівський район БпЛА. Пошкоджена інфраструктура. Сталося займання – пожежу рятувальники загасили. Понівечені 6 багатоквартирних будинків і магазин". 

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Фото з Telegram Сергія ЛИсака

Деталі: По Нікопольщині загарбники били безпілотниками і важкою артилерією – гатили по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлі, промислове підприємство, приватну оселю та автобус. 

 
Фото з Telegram Сергія ЛИсака

У Синельниківському районі через російські обстріли побиті 2 приватні будинки і господарська споруда.

"Всюди – без загиблих та постраждалих. Підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 8 БпЛА", – підсумував Лисак.

Дніпропетровська областьобстріл
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