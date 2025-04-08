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ЗСУ за добу знешкодили 1 290 окупантів і 43 артилерійські системи

Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 07:58
ЗСУ за добу знешкодили 1 290 окупантів і 43 артилерійські системи
Фото 24 ОМБр імені короля Данила

Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 290 російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.04.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 926 310 (+1 290) осіб,
  • танків – 10 572 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 22 011 (+14) од,
  • артилерійських систем – 25 860 (+43) од,
  • РСЗВ – 1 359 (+3) од,
  • засобів ППО – 1 126 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 917 (+43) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43 227 (+107) од,
  • спеціальної техніки – 3 792 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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