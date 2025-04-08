ЗСУ за добу знешкодили 1 290 окупантів і 43 артилерійські системи
Вівторок, 8 квітня 2025, 07:58
Сили оборони за минулу добу відмінусували ще 1 290 російських загарбників та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.04.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 926 310 (+1 290) осіб,
- танків – 10 572 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 22 011 (+14) од,
- артилерійських систем – 25 860 (+43) од,
- РСЗВ – 1 359 (+3) од,
- засобів ППО – 1 126 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 917 (+43) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43 227 (+107) од,
- спеціальної техніки – 3 792 (+2) од.
Дані уточнюються.