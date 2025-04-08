Третина всіх боїв на фронті за добу відбулась на Покровському напрямку – Генштаб

Росіяни найчастіше атакували протягом минулої доби Покровський, Торецький, Лиманський та Курський напрямки – загалом відбулося 159 боєзіткнень.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (7 квітня – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 1 ракети, а також 74 авіаудари, зокрема скинув 120 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2782 дрони-камікадзе".

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Деталі: Минулої доби на Куп’янському напрямку відбулося 4 атаки з боку окупантів. Військові відбивали штурми в напрямку Піщаного, а також поблизу Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку противник намагався просунутися 21 раз. Атаки відбувалися поблизу Надії, Ямполівки, Торського, а також у напрямках Новоплатонівки, Новомихайлівки, Греківки, Рідкодуба, Ольгівки, Зеленої Долини та Нового.

У районі Григорівки, на Сіверському напрямку, зафіксовано 3 спроби штурму, всі вони були успішно відбиті.

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На Краматорському напрямку відбулося 3 бойові зіткнення в районах Курдюмівки та Часового Яру.

Торецький напрямок зазнав 23 атак поблизу Дачного, Щербинівки, Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку зафіксовано 52 спроби просування противника. Військові стримували атаки в районах Калинове, Лисівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Удачне, Успенівка, Преображенка, Андріївка, Котлине, а також у напрямках Котлярівки, Малинівки та Сергіївки.

У районі Новопавлівки протягом доби противник здійснив 12 атак у бік Багатиря та поблизу Костянтинополя, Розливу й Скудного.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі безрезультатно намагався прорватися в бік Шевченкового.

На Оріхівському напрямку вдалося зупинити 8 ворожих атак у районах Малих Щербаків, Степового та Щербаків.

У районі Курської області за добу було відбито 21 атаку. Також ворог завдав 5 авіаударів, використовуючи 9 керованих бомб, і здійснив 278 артобстрілів, один з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак підготовки наступальних угруповань.