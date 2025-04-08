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Окупанти зранку атакували з дрона літнього чоловіка у Херсоні

Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 08:32
Окупанти зранку атакували з дрона літнього чоловіка у Херсоні
Російський дрон. Фото надане УП жителями Херсонщини

Вранці 8 квітня російські окупанти скидом з безпілотника поранили 85-річного мешканця Херсона – чоловіка госпіталізували.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно ОВА: "Близько 06:30 росіяни атакували з дрона літнього чоловіка у Херсоні. Через скидання вибухівки 85-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення тулуба, голови та ноги".

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Деталі: Постраждалого госпіталізували у середньому стані тяжкості.

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Передісторія: 

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Херсонбезпілотники
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