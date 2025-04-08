Окупанти зранку атакували з дрона літнього чоловіка у Херсоні
Вівторок, 8 квітня 2025, 08:32
Вранці 8 квітня російські окупанти скидом з безпілотника поранили 85-річного мешканця Херсона – чоловіка госпіталізували.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно ОВА: "Близько 06:30 росіяни атакували з дрона літнього чоловіка у Херсоні. Через скидання вибухівки 85-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення тулуба, голови та ноги".
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Деталі: Постраждалого госпіталізували у середньому стані тяжкості.
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Передісторія:
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- 7 квітня російські війська атакували з безпілотника чоловіка в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.
- 6 квітня росіяни атакували з дрона жителя Херсона у Дніпровському районі, 59-річний чоловік загинув на місці.
- Вранці 4 квітня російські окупанти атакували з безпілотників автомобіль ГО "Бути добру на Херсонщині", який займається евакуацією жителів з небезпечних районів.