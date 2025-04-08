Трамп анонсував історичне рішення – оборонний бюджет США сягне $1 трильйона

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вперше в історії для його країни виділять 1 трильйон доларів на оборону – це стане рекордною сумою для Америки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Пряма мова Трампа: "Ми дуже уважно ставимося до витрат, але збройні сили – це те, що ми повинні будувати, і ми повинні бути сильними, тому що у вас зараз багато поганих сил".

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Деталі: Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Дональд Трамп повідомив, що наступний оборонний бюджет США може сягнути рекордної позначки – приблизно 1 трильйон доларів.

Тим часом міністр оборони Піт Гегсет, коментуючи цю заяву у соцмережі X, наголосив, що Трамп "швидко відновлює збройні сили".

"Пентагон незабаром отримає свій перший трильйонний бюджет", – зазначив він.

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Сам Гегсет активно підтримує ініціативи щодо скорочення державних витрат, які реалізує Департамент ефективності уряду, пов’язаний з Ілоном Маском. Попри це, саме Пентагон залишається найбільшою урядовою інституцією США, з річним бюджетом у 850 мільярдів доларів та штатом у майже 2 мільйони працівників.

У лютому Гегсет ініціював 8-відсоткове скорочення деяких другорядних статей витрат оборонного відомства, спрямувавши вивільнені кошти на пріоритетні напрями, зокрема на розвиток систем протиракетної оборони.

Ще за адміністрації Джо Байдена колишній очільник Пентагону Ллойд Остін також пропонував довести оборонний бюджет до рівня 1 трильйона доларів, обґрунтовуючи це зростаючими глобальними викликами.

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