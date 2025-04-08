В акаунті чеського прем’єра в Х з’явились фейкові пости про напад Росії

Акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали в соцмережі Х зазнав атаки вранці 8 квітня, в результаті чого там з’явились підробні дописи.

Джерело: речниця чеського уряду Люція Мічут Єсаткова у коментарі Reuters, "Європейська правда"

Деталі: В одному з фейкових дописів на сторінці Фіали, зокрема, йшлося про те, що російські війська атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградом.

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Пізніше це повідомлення було видалено.

"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – йдеться у текстовому коментарі речниці агентству.

Крім того, з акаунту Фіали було видалено дописи чеською та англійською мовами про реакцію на американські тарифи.

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