В акаунті чеського прем’єра в Х з’явились фейкові пости про напад Росії
Вівторок, 8 квітня 2025, 10:24
Акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали в соцмережі Х зазнав атаки вранці 8 квітня, в результаті чого там з’явились підробні дописи.
Джерело: речниця чеського уряду Люція Мічут Єсаткова у коментарі Reuters, "Європейська правда"
Деталі: В одному з фейкових дописів на сторінці Фіали, зокрема, йшлося про те, що російські війська атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградом.
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Пізніше це повідомлення було видалено.
"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – йдеться у текстовому коментарі речниці агентству.
Крім того, з акаунту Фіали було видалено дописи чеською та англійською мовами про реакцію на американські тарифи.
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Передісторія:
- В грудні 2024 року Міністерство оборони Румунії спростовувало поширені у соціальних мережах фейкові повідомлення про нібито закриття кордонів та підготовку до війни.
- Нещодавно жандармерія Румунії назвала фейком поширюване в останні дні повідомлення у соцмережах про те, що третину її особового складу становлять іноземці.