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В акаунті чеського прем’єра в Х з’явились фейкові пости про напад Росії

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоВівторок, 8 квітня 2025, 10:24
В акаунті чеського прем’єра в Х з’явились фейкові пости про напад Росії
скриншот

Акаунт прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали в соцмережі Х зазнав атаки вранці 8 квітня, в результаті чого там з’явились підробні дописи.

Джерело: речниця чеського уряду Люція Мічут Єсаткова у коментарі Reuters, "Європейська правда"

Деталі: В одному з фейкових дописів на сторінці Фіали, зокрема, йшлося про те, що російські війська атакували чеські підрозділи поблизу кордону з Калінінградом.

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Пізніше це повідомлення було видалено.

"Повідомлення про напад на чеських солдатів не відповідає дійсності", – йдеться у текстовому коментарі речниці агентству.

Крім того, з акаунту Фіали було видалено дописи чеською та англійською мовами про реакцію на американські тарифи.

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Передісторія:

  • В грудні 2024 року Міністерство оборони Румунії спростовувало поширені у соціальних мережах фейкові повідомлення про нібито закриття кордонів та підготовку до війни.
  • Нещодавно жандармерія Румунії назвала фейком поширюване в останні дні повідомлення у соцмережах про те, що третину її особового складу становлять іноземці.

Чехіяхакери
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