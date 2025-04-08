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В Естонії хочуть дозволити військовим знищувати підозрілі торговельні судна

Ірина Кутєлєва, Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 10:27
В Естонії хочуть дозволити військовим знищувати підозрілі торговельні судна
Скриншот з відео err.ee

Парламент Естонії (Рійгікогу) пропонує дозволити Сили оборони і ВМС атакувати торговельні судна, які підозрюють у намірі пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об'єкти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: Запропонований законопроєкт є реакцією на свідомі обриви іноземними торговими суднами морських кабелів і пошкодження інших об'єктів інфраструктури, які почастішали останнім часом.

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Він має на меті дозволити Військово-морським силам запобігати таким інцидентам.

Для цього пропонують внести зміни до двох законів – про Сили оборони і про економічну зону.

Повідомляється, що у крайньому разі військові матимуть право потопити судно, яке не підкоряється їхнім наказам.

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Перше читання законопроєкту заплановане на 9 квітня.

Передісторія:

Читайте також: Російська війна йде під воду: що стоїть за серією диверсій проти кабелів у Балтійському морі.

Естоніякораблі
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