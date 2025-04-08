В Естонії хочуть дозволити військовим знищувати підозрілі торговельні судна
Парламент Естонії (Рійгікогу) пропонує дозволити Сили оборони і ВМС атакувати торговельні судна, які підозрюють у намірі пошкодити підводні кабелі та інші інфраструктурні об'єкти.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на ERR
Деталі: Запропонований законопроєкт є реакцією на свідомі обриви іноземними торговими суднами морських кабелів і пошкодження інших об'єктів інфраструктури, які почастішали останнім часом.
Він має на меті дозволити Військово-морським силам запобігати таким інцидентам.
Для цього пропонують внести зміни до двох законів – про Сили оборони і про економічну зону.
Повідомляється, що у крайньому разі військові матимуть право потопити судно, яке не підкоряється їхнім наказам.
Перше читання законопроєкту заплановане на 9 квітня.
Передісторія:
- В середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням кабелів.
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