"Рейнджери" ССО поповнюють обмінний фонд ЗСУ на Курщині

Воїни 4-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ зачистили частину населеного пункту на території держави-агресора, захопили документацію противника та полоненого.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Спецпризначенці повідомляють, що в результаті злагоджених спеціальних дій "рейнджери" 4-го полку знищили живу силу противника та зачистили частину населеного пункту.

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"Рейнджери" поповнили обмінний фонд ЗСУ

відео - ССО pic.twitter.com/XcSSn3u8QV — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2025

В пресслужбі ССО УП уточнили, що йдеться про Курщину.

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Вказано, що завдання виконувалося за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та чіткого планування на всіх рівнях.

У ході зачистки бійці ССО захопили документацію ворога, а також взяли в полон одного російського військовослужбовця.