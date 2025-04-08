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"Рейнджери" ССО поповнюють обмінний фонд ЗСУ на Курщині

Валентина РоманенкоВівторок, 8 квітня 2025, 10:57
Рейнджери ССО поповнюють обмінний фонд ЗСУ на Курщині
ілюстрація 4 полку ССО

Воїни 4-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ зачистили частину населеного пункту на території держави-агресора, захопили документацію противника та полоненого.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Спецпризначенці повідомляють, що в результаті злагоджених спеціальних дій "рейнджери" 4-го полку знищили живу силу противника та зачистили частину населеного пункту.

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В пресслужбі ССО УП уточнили, що йдеться про Курщину.

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Вказано, що завдання виконувалося за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та чіткого планування на всіх рівнях.

У ході зачистки бійці ССО захопили документацію ворога, а також взяли в полон одного російського військовослужбовця.

ССОКурська область війна
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