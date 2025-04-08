"Рейнджери" ССО поповнюють обмінний фонд ЗСУ на Курщині
Вівторок, 8 квітня 2025, 10:57
Воїни 4-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ зачистили частину населеного пункту на території держави-агресора, захопили документацію противника та полоненого.
Джерело: пресслужба ССО
Деталі: Спецпризначенці повідомляють, що в результаті злагоджених спеціальних дій "рейнджери" 4-го полку знищили живу силу противника та зачистили частину населеного пункту.
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"Рейнджери" поповнили обмінний фонд ЗСУ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2025
відео - ССО pic.twitter.com/XcSSn3u8QV
В пресслужбі ССО УП уточнили, що йдеться про Курщину.
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Вказано, що завдання виконувалося за підтримки безпілотних авіаційних комплексів, артилерії та чіткого планування на всіх рівнях.
У ході зачистки бійці ССО захопили документацію ворога, а також взяли в полон одного російського військовослужбовця.