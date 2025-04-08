Залужний підтвердив існування штабу у Вісбадені, який став "нашою секретною зброєю"

Валерій Залужний під час зустріч з американськими та британськими партнерами в Україні, серпень 2023 року, фото: Залужний у Facebookа, серпень 2023 року.

Колишній головнокомандувач Збройних сил, посол України у Великій Британії Валерій Залужний привідкрив завісу щодо створення військового штабу в німецькому Вісбадені у 2022 році, який став "секретною зброєю" у плануванні операцій та формуванні потреб для їх реалізації.

Джерело: Залужний у Facebook, публікація The New York Times

Деталі: Перед цим NYT написало, що у штабі у Вісбадені американські та українські військові щодня визначали пріоритетні цілі, розвідники вивчали супутникові знімки, перехоплені повідомлення, щоб знайти російські позиції, координати яких потім передавали ЗСУ.

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"Ідея партнерства полягала в тому, що тісна співпраця Америки з Україною компенсувала б величезні переваги Росії в живій силі та озброєнні. Щоб керувати українцями під час розгортання свого все більш досконалого арсеналу, американці створили операцію під назвою Task Force Dragon", - говорилось у публікації.

Говорячи про етапи створення штабу, Залужний розповів, що після початку повномасштабної агресії військова допомога від наших партнерів суттєво зросла - ми отримали різноманіття зброї і техніки, а з цим - і нові виклики, пов’язані з її доставкою та ремонтом.

Пряма мова Залужного: "Саме тому у квітні 2022 року ми створили центр з координації постачання військової допомоги Україні. Він базувався у штаб-квартирі Європейського командування США у Штутгарті, Німеччина. Через деякий час цей штаб продовжив роботу у Вісбадені.

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Згодом ми зрозуміли, що нам потрібен спільний з партнерами оперативний штаб, який буде здійснювати оцінку потреб у зброї та техніці, виходячи з планування операцій. Це питання особливо гостро постало влітку 2022 року, коли наші партнери висловили сумніви щодо доцільності тих чи інших видів озброєнь та боєприпасів для фронту в Україні".

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Деталі: За словами колишнього головнокомандувача, після цього виникла ідея створити на базі логістичного оперативний штаб, який би аналізував сплановані операції ЗСУ і, відповідно до стандартів НАТО, формував під них потребу. Ідею вдалося реалізувати завдяки підтримці Великої Британії.

"І Вісбаден отримав нове дихання. У цьому штабі планували операції, проводили воєнні ігри, формували потреби для ЗСУ та передавали їх до Вашингтона та європейських столиць", - зазначив Залужний.

Він наголосив, що цей майданчик став "чудовим механізмом взаємодії з нашими партнерами щодо майбутніх воєнних операцій та формування потреб під них".