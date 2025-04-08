Застрелив військового, планував убивство голови ХОВА: у Харкові судитимуть агента РФ

У Харкові судитимуть ворожого агента, який застрелив українського військового, планував вбити двох посадовців та вчинив диверсії.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Прокурори затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного чоловіка за фактами вчинення низки злочинів.

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Обвинувачений – уродженець міста Євпаторія АР Крим. Чоловік мав багато проблем із законом та був неодноразово судимий. Після 2015 року він переїхав до російського Білгорода.

За даними слідства, фігурант захоплювався російською ідеологією, тому потрапив у поле зору ворожих спецслужб. Він уклав угоду про співробітництво з представниками ФСБ РФ щодо виконання на неокупованій території України завдань, спрямованих на проведення підривної діяльності.

За злочинним планом, у лютому 2024 року фігурант прибув до Харкова. Першим завданням від російських кураторів було вбивство українського військового. Ввечері 5 березня фігурант вистрелив у спину чоловіка біля однієї з багатоповерхівок у Харкові. Військовослужбовець помер на місці.

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Надалі за власною ініціативою в інтересах держави-агресора агент вчинив підрив важливих будівель в обласному центрі. Вночі 26 березня агент привів у бойову готовність та кинув у бік адміністрації Шевченківського району ручну осколкову гранату М67, внаслідок спрацювання якої стався вибух. Згідно з висновком експертизи, матеріальна шкода сягнула майже 2,5 млн гривень.

Згодом фігурант прибув до підрозділу міжрайонної спеціалізованої травматологічної МСЕК у Харкові. Він прикріпив до вхідних дверей приміщення вибуховій пристрій. Конструкції дверей було пошкоджено, а чоловік, як і в попередні рази, з місця злочину втік.

Ще одним завданням було вбивство начальника Дергачівської міської військової адміністрації. Фігурант вивчав спосіб життя посадовця, маршрути пересування та місця відвідування. У жовтні 2024 року, зробивши радіокерований вибуховий пристрій, він поїхав до Дергачів та заклав шляхом кріплення фіксуючим елементом у вигляді магніту вибухівку під кузов авто посадовця. На щастя, очільник МВА, побачивши вибухівку, оперативно звернувся до правоохоронних органів, врятувавши своє життя.

Надалі фігурант планував скоїти вбивство начальника Харківської обласної військової адміністрації. За планом, чоловік мав здійснити підрив транспортного засобу, яким користується керівник ХОВА, за грошову винагороду у розмірі 50 тисяч доларів США.

Проте, розуміючи, що українські правоохоронці вже розшукують його, фігурант "поставив на паузу" вбивство.

Крім того, агент встиг підпалити два військових авто у Харкові.

Правоохоронці відслідковували його рух та наприкінці жовтня 2024 року викрили фігуранта в електричці, коли він намагався виїхати з Харкова та "залягти на дно".

Фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинуваченого судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова. Максимальне покарання, що загрожує агенту, – довічне позбавлення волі.