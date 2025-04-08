У Литві розгорівся скандал навколо гастролей Орбакайте через її поїздки до Криму

У Литві громадський діяч Валдас Барткявічюс обурився через запланований на 31 травня у Вільнюсі концерт російської співачки Крістіни Орбакайте, дочки радянсько-російської виконавиці Алли Пугачової, яка у 2014 році їздила в окупований Крим В ситуацію втрутився прем’єр країни Гінтаутас Палуцкас.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Барткявічюс заявив, що Орбакайте причетна до російської пропаганди та нагадав, що у 2014 році російська співачка свідомо порушила українське законодавство і незаконно перетнула державний кордон, щоб потрапити в Крим.

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Громадський діяч додав, що Орбакайте також виступала в Криму в жовтні 2022 року, тоді як російська повномасштабна агресія проти України тривала вже пів року.

Після обурення в соціальних мережах литовський прем’єр заявив, що організаторам заходу слід поставити співачці запитання про її політичні погляди. "Чи підтримує вона анексію Криму або виступає проти неї?" – сказав Палуцкас.

Він також додав, що бачив фото, на якому Орбакайте приймає нагороду від російського правителя Володимира Путіна.

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Водночас очільник уряду Литви переконаний, що її позиція щодо війни в Україні зараз важливіша. "В організаторів концерту є можливість поставити це запитання і дати відповідь громадськості", – додав Палуцкас.

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