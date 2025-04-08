Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай журналістські розслідування Михайла Ткача

У Литві розгорівся скандал навколо гастролей Орбакайте через її поїздки до Криму

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 8 квітня 2025, 12:23
У Литві розгорівся скандал навколо гастролей Орбакайте через її поїздки до Криму
Крістіна Орбакайте, фото: Facebook

У Литві громадський діяч Валдас Барткявічюс обурився через запланований на 31 травня у Вільнюсі концерт російської співачки Крістіни Орбакайте, дочки радянсько-російської виконавиці Алли Пугачової, яка у 2014 році їздила в окупований Крим В ситуацію втрутився прем’єр країни Гінтаутас Палуцкас.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на LRT

Деталі: Барткявічюс заявив, що Орбакайте причетна до російської пропаганди та нагадав, що у 2014 році російська співачка свідомо порушила українське законодавство і незаконно перетнула державний кордон, щоб потрапити в Крим.

Реклама:

Громадський діяч додав, що Орбакайте також виступала в Криму в жовтні 2022 року, тоді як російська повномасштабна агресія проти України тривала вже пів року.

Після обурення в соціальних мережах литовський прем’єр заявив, що організаторам заходу слід поставити співачці запитання про її політичні погляди. "Чи підтримує вона анексію Криму або виступає проти неї?" – сказав Палуцкас.

Він також додав, що бачив фото, на якому Орбакайте приймає нагороду від російського правителя Володимира Путіна.

РЕКЛАМА:

Водночас очільник уряду Литви переконаний, що її позиція щодо війни в Україні зараз важливіша. "В організаторів концерту є можливість поставити це запитання і дати відповідь громадськості", – додав Палуцкас.

Що було раніше:

  • Нещодавно стало відомо, що російська оперна співачка Анна Нетребко, яка була довіреною особою Владіміра Путіна на президентських виборах у Росії, виступить на сцені лондонського Королівського оперного театру.
  • Після початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Нетребко зіткнулася з бойкотом своїх концертів на Заході. Приблизно через місяць Нетребко публічно засудила війну і заявила, що зустрічалася з Путіним лише кілька разів за своє життя.
  • Минулого місяця посол України в Будапешті Федір Шандор закликав Угорську державну оперу скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.
  • Однак керівник театру Сильвестр Оковач відмовився це робити та жорстко відповів на звернення українського дипломата.

ЛитваКримросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоВорожа атака БпЛА на Дніпро: зросла кількість постраждалих, серед них – четверо дітей
Трамп ще на рік продовжив заборону на вхід суден РФ до портів США
Суд перегляне "м'який" вирок ексголові Броварської РДА за п'яний наїзд на 4 пішоходів
"Мене аж знудило": Politico розповіло, як у Європі відреагували на сварку Зеленського з Трампом
доповненоЕксзаступнику Єрмака оголосили нову підозру
відео"Один репортаж – один удар": у Генштабі пояснили свій відеоролик про інформаційну безпеку
Усі новини...
Литва
Литва хоче обмежити поїздки додому білоруських мігрантів
Литва використовуватиме гелікоптер для супроводу російських транзитних поїздів
Глави МЗС Чехії та Литви відреагували на російський удар по Кривому Рогу
Останні новини
04:36
NYT: Трамп відхилив ідею ізраїльського удару по ядерних об'єктах Ірану
03:48
На Донеччині залишаються понад 280 тисяч цивільних – ОВА
02:50
Ворог просунувся біля двох населених пунктів Донеччини – DeepState
01:58
фото, відеоВорожа атака БпЛА на Дніпро: зросла кількість постраждалих, серед них – четверо дітей
01:16
оновленоУ Сумах пролунали вибухи – ЗМІ
00:48
Галущенко: Маємо спільний зі США інтерес повернути ЗАЕС під контроль України
00:06
Литва обмежила рух на єдиних відкритих КПП на кордоні з Білоруссю
23:57
Новини економіки 16 квітня: "суттєвий прогрес" щодо угоди про надра, вартість великоднього кошика
23:52
На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб  
23:39
оновленоУ Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж: двоє людей загинули, 16 постраждалих
Усі новини...
Реклама:
Реклама: