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ЗСУ збили найдорожчий російський БПЛА "Мерлін-ВР", вартістю понад $300 тисяч

Степан ГафткоВівторок, 8 квітня 2025, 12:46
ЗСУ збили найдорожчий російський БПЛА Мерлін-ВР, вартістю понад $300 тисяч
Фото: скриншот з відео ОСУВ "Хортиця"

Збройні сили України на Лиманському напрямку знищили найдорожчий російський БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР", вартість якого перевищує 300 тисяч доларів.

Джерело: ОСУВ "Хортиця"

Дослівно: "Перегони за ворожим крилом влаштували зенітники механізованої бригади і їхні побратими з артилерійської бригади".

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Деталі: Воїни 63-ї механізованої бригади знищили дороговартісний російський розвідувальний безпілотник на Лиманському напрямку.

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Артилеристи встигли дістатись до здобичі раніше, ніж військові 63-ї бригади, зате дрону піхотинців вдалося зафіксувати рідкісні кадри збиття ворожої цілі на висоті кількох кілометрів.

"Мерлін-ВР" коштує понад 300 тисяч доларів. Цей російський БПЛА  здатен підійматися в небо на 5 км і знаходитись в повітрі 10 годин, пролітаючи 600 км.

російсько-українська війнабезпілотники
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