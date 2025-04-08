Збройні сили України на Лиманському напрямку знищили найдорожчий російський БПЛА-розвідник "Мерлін-ВР", вартість якого перевищує 300 тисяч доларів.

Джерело: ОСУВ "Хортиця"

Дослівно: "Перегони за ворожим крилом влаштували зенітники механізованої бригади і їхні побратими з артилерійської бригади".

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Деталі: Воїни 63-ї механізованої бригади знищили дороговартісний російський розвідувальний безпілотник на Лиманському напрямку.

ЗСУ збили найдорожчий російський БПЛА "Мерлін-ВР", вартістю понад $300 тисяч https://t.co/0VtNGEhVZF pic.twitter.com/kkBOGs7g15 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2025

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Артилеристи встигли дістатись до здобичі раніше, ніж військові 63-ї бригади, зате дрону піхотинців вдалося зафіксувати рідкісні кадри збиття ворожої цілі на висоті кількох кілометрів.

"Мерлін-ВР" коштує понад 300 тисяч доларів. Цей російський БПЛА здатен підійматися в небо на 5 км і знаходитись в повітрі 10 годин, пролітаючи 600 км.