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США можуть вивести до половини військових зі Східної Європи – ЗМІ

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловВівторок, 8 квітня 2025, 13:20
США можуть вивести до половини військових зі Східної Європи – ЗМІ
Фото: Getty Images

Мовник NBC News із посиланням на інформацію шістьох американських та європейських посадовців повідомив, що у Міністерстві оборони США розглядають пропозицію вивести до 10 тисяч військовослужбовців з Європи.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: Зазначається, що підрозділи, про які йдеться, є частиною 20 тисяч військовослужбовців, яких адміністрація колишнього американського президента Джо Байдена розгорнула у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною, після повномаштабного російського вторгнення.

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Точні цифри все ще обговорюють, але пропозиція може передбачати виведення до половини сил, надісланих Байденом.

За словами європейських посадовців, якщо Пентагон прийме цю пропозицію, це посилить побоювання, що Сполучені Штати відмовляються від своїх давніх союзників у Європі, які розглядають Росію як зростаючу загрозу.

Старший віцепрезидент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс заявив, що росіяни "оцінять скорочення Збройних сил США як послаблення стримування, і це збільшить їхню готовність втручатися в Європі різними способами по всьому спектру".

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Передісторія:

  • Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.
  • Головний американський генерал в Європі Крістофер Каволі заявив, що обговорення в Пентагоні реструктуризації частини американських Збройних сил, включаючи потенційну відмову від ролі США як керівника сил НАТО в Європі і об'єднаного командування, можуть створити проблеми.
  • Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що європейські союзники США в НАТО повинні отримати від Вашингтона "чітку дорожню карту" щодо потенційного виведення американських військ з континенту.

Читайте також аналітичну статтю "Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО"

СШАЄвропаармія
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