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У Покровську між будинками почали з’являтися могили цивільних

Ірина БалачукВівторок, 8 квітня 2025, 14:01
У Покровську між будинками почали з’являтися могили цивільних
Фото з Facebook Denis Khrystov

У місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з’являтися могили цивільних, що може свідчити про погіршення безпекової ситуації.

Джерело: фото надане "Українській правді" військовим та світлини на сторінці Facebook волонтера Дениса Христова

Деталі: На знімках видно свіжі могили. Це може свідчити про те, що через постійні обстріли росіян відповідним службам стало важче забирати тіла загиблих. 

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фото надане "Українській правді" військовим

Покровськ розташований за кілька кілометрів від лінії фронту. 

 
фото з Facebook Denis Khrystov

Донецька областьвійнажертви
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