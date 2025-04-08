У Покровську між будинками почали з’являтися могили цивільних

У місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з’являтися могили цивільних, що може свідчити про погіршення безпекової ситуації.

Джерело: фото надане "Українській правді" військовим та світлини на сторінці Facebook волонтера Дениса Христова

Деталі: На знімках видно свіжі могили. Це може свідчити про те, що через постійні обстріли росіян відповідним службам стало важче забирати тіла загиблих.

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фото надане "Українській правді" військовим

Покровськ розташований за кілька кілометрів від лінії фронту.