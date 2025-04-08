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США оголосили про виведення військових і техніки з ключового хабу допомоги Україні у Польщі

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловВівторок, 8 квітня 2025, 14:26
США оголосили про виведення військових і техніки з ключового хабу допомоги Україні у Польщі
ілюстративне фото з відкритих джерел

Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про "давно заплановану" передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі поблизу Жешува, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення командування,

Деталі: Повідомляється, що "давно запланована" передислокація відбудеться в інші місця в Польщі.

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Як підкреслюється в комюніке, опублікованому на сайті командування в понеділок, ця передислокація є "частиною ширшої стратегії оптимізації військових операцій США, поліпшення підтримки союзників і партнерів з одночасним підвищенням ефективності".

У ньому зазначається, що це рішення "відображає місяці оцінок і планувань", що проводилися в координації з польською стороною та іншими союзниками по НАТО.

"Цей об'єкт не є постійною польською військовою базою, але вже три роки використовується силами США, НАТО і партнерів", – йдеться у комюніке.

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Ясьонка під керівництвом Польщі та країн НАТО і надалі буде використовуватися для надання військової допомоги Україні, заявили в командуванні.

У відповідь на комюніке президент Анджей Дуда запевнив, що переміщення американської військової техніки з Ясьонки не означає виведення військ.

Американські військові прибули на аеродром під Жешувом з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Відтоді Ясьонка став ключовим логістичним вузлом для технічної підтримки, яку західні країни надають Україні. Як особливо важлива локація, вона була прикрита, серед іншого, протиповітряною обороною американських систем Patriot.

Спочатку підтримка України в рамках так званого формату "Рамштайн" контролювалася США. За результатами саміту НАТО у Вашингтоні відповідальність була передана НАТО, а отже, й іншим державам-членам Альянсу. Щоб розвантажити американців, в останні місяці там були розгорнуті зенітні системи з Німеччини та Норвегії.

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