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Воїни Третьої штурмової знищили пів батальйону РФ за день

Валентина РоманенкоВівторок, 8 квітня 2025, 14:59
Воїни Третьої штурмової знищили пів батальйону РФ за день
скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили штурм російських окупантів на Луганщині, знищивши половину батальйону противника.

Джерело: пресслужба 3-ї штурмової

Дослівно: "Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в Надії позиції. І це кадри повного розгрому російських груп на рубежах Трійки…

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Деталі: Зазначається, що до ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого, й 1-го механізованого батальйонів. По загарбниках працювала артилерія, скиди та FPV підрозділи. Піхота вступила у вогневий контакт на землі.

За даними бригади, втрати росіян за день боїв склали: 143 окупанти – безповоротними і 86 – санітарними.

Вказано, що ворог не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій.

Луганська областьвійна
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