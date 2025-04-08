Воїни Третьої штурмової знищили пів батальйону РФ за день

Бійці Третьої окремої штурмової бригади відбили штурм російських окупантів на Луганщині, знищивши половину батальйону противника.

Джерело: пресслужба 3-ї штурмової

Дослівно: "Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в Надії позиції. І це кадри повного розгрому російських груп на рубежах Трійки…

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Виконано за участі Батальйону безпілотних систем та Протитанкового. Також АДн "Вершники Грому" та САДн "Команда Постріл"!".

Третя штурмова знищила пів батальйону рф на Луганщині за день!



Ворог пішов штурмом на ділянках відразу трьох батальйонів бригади, зокрема, щоб відбити втрачені в Надії позиції. І це кадри повного розгрому російських груп на рубежах Трійки.



До ліквідації росіян залучили всі… pic.twitter.com/OevTgHFB2X — 3-тя окрема штурмова бригада (@ab3army) April 8, 2025

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Деталі: Зазначається, що до ліквідації росіян залучили всі батальйонні засоби 1-го штурмового, 2-го механізованого, й 1-го механізованого батальйонів. По загарбниках працювала артилерія, скиди та FPV підрозділи. Піхота вступила у вогневий контакт на землі.

За даними бригади, втрати росіян за день боїв склали: 143 окупанти – безповоротними і 86 – санітарними.

Вказано, що ворог не зайняв ані нових, ані втрачених раніше позицій.