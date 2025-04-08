Українські військові взяли в полон двох китайців, які воювали за РФ

Українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.

Джерело: повідомлення президента України Володимира Зеленського, Офісу президента

Пряма мова: "Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України – на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані.

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Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє. Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних Сил".

Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати".

На Донбасі взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали за РФ pic.twitter.com/GJ8yF9rL21 РЕКЛАМА: April 8, 2025

Деталі: Полонені перебувають у Службі безпеки України. Зеленський додав, що залучення Росією прямо чи опосередковано Китаю у війну – "це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни".

"Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", - написав він.

Згідно з повідомленням ОП, Зеленський розповів ЗМІ, що китайських військових взяли в полон на Донеччині в районі Тарасівки і Білогорівки. Був бій із шістьма китайськими військовими.

"Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами", – наголосив президент.

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