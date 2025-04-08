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Як бійцям повернутись після СЗЧ або дезертирства: ДБР роз’яснило оновлений алгоритм

Валентина РоманенкоВівторок, 8 квітня 2025, 15:29
Як бійцям повернутись після СЗЧ або дезертирства: ДБР роз’яснило оновлений алгоритм
ілюстративне фото

Державне бюро розслідувань покроково роз'яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які самовільно самозалишили частину.

Джерело: пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ в соцмережах

Деталі: Оновлений алгоритм дій для військовослужбовців почав діяти з 1 березня 2025 року.

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Якщо самовільне залишення частини тривало до 3 днів.

  • кримінальне провадження не порушується;
  • військовий може повернутися до частини, яку залишив;
  • при поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо СЗЧ – понад 3 дні.

У випадку, якщо вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу:

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  • порушується кримінальне провадження;
  • військовий особисто звертається через застосунок "Армія+" до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;
  • військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;
  • до суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;
  • військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Якщо СЗЧ понад 3 дні вчинено повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:

  • порушується кримінальне провадження;
  • військовослужбовця розшукують і затримують;
  • військовослужбовцю обирається запобіжний захід;
  • стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;
  • судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

Дослівно КСВ: "Усім буває важко. Але повернення – це сміливість, яка теж заслуговує на повагу. Не бійся зробити крок назустріч побратимам і собі".

Знати більше: Втеча з армії. Чому СЗЧ і дезертирство стали масовим явищем і як вирішити цю проблему

Передісторія:

  • 1 березня завершився термін швидкого повернення на службу військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби.
  • У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року, за даними ДБР, на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців. 
  • Члени комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки разом з Генштабом ЗСУ та Міністерством оборони напрацювали законопроєкт, який передбачає, що військова служба під час СЗЧ або дезертирства не призупинятиметься.

арміяДБР
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