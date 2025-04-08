Як бійцям повернутись після СЗЧ або дезертирства: ДБР роз’яснило оновлений алгоритм

Державне бюро розслідувань покроково роз'яснило оновлений алгоритм дій для військовослужбовців, які самовільно самозалишили частину.

Джерело: пресслужба командування Сухопутних військ ЗСУ в соцмережах

Деталі: Оновлений алгоритм дій для військовослужбовців почав діяти з 1 березня 2025 року.

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Якщо самовільне залишення частини тривало до 3 днів.

кримінальне провадження не порушується;

військовий може повернутися до частини, яку залишив;

при поверненні відновлюються виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення.

Якщо СЗЧ – понад 3 дні.

У випадку, якщо вчинено вперше і військовослужбовець бажає повернутись на службу:

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порушується кримінальне провадження;

військовий особисто звертається через застосунок "Армія+" до командира (начальника) військової частини (установи) та отримує письмову згоду на подальше проходження служби;

військовослужбовець подає до прокурора, органу досудового розслідування (ДБР або Нацполіції), суду клопотання про намір повернутися на службу та додає письмову згоду командира;

до суду направляються матеріали для звільнення такого військовослужбовця від кримінальної відповідальності, яким приймається відповідне рішення;

військовослужбовець надає командиру рішення суду та повертається на службу.

Якщо СЗЧ понад 3 дні вчинено повторно або військовослужбовець не бажає повернутись на службу:

порушується кримінальне провадження;

військовослужбовця розшукують і затримують;

військовослужбовцю обирається запобіжний захід;

стосовно нього направляється до суду обвинувальний акт;

судом виноситься вирок (за вчинення СЗЧ передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років).

Дослівно КСВ: "Усім буває важко. Але повернення – це сміливість, яка теж заслуговує на повагу. Не бійся зробити крок назустріч побратимам і собі".

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