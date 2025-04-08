Вдову військового підбурювали дати хабар за демобілізацію сина: СБУ і поліція викрили схему

На Вінниччині поліція та СБУ викрили зловмисників, які підбурювали дружину загиблого захисника України до надання хабаря за демобілізацію сина.

Джерело: Служба безпеки України, Нацпол, Вінницька обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Дослівно СБУ: "За результатами комплексних заходів затримано депутатку однієї із селищних рад Вінницької області, яка разом з місцевим адвокатом та його спільником вимагали гроші з родини загиблого воїна ЗСУ.

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В обмін на хабар фігуранти обіцяли постраждалій пришвидшити процедуру демобілізації її сина-військового, який разом із батьком воював на фронті.

За попередньою інформацією, у разі відмови платити фігуранти погрожували їй штучними перешкодами при звільненні сина з військової служби".

Деталі: За даними джерела УП, фігуранткою в справі є депутатка Піщанської селищної ради Олена Чабан.

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Правоохоронці встановили, що злочинну схему організували 46-річна депутатка, 63-річний адвокат та 62-річний місцевий житель.

Підозрювані, знаючи, що у 51-річної потерпілої на фронті загинув чоловік і вона отримує виплати від держави, протягом лютого – квітня 2025 року переконували жінку, що за 4 000 доларів США сприятимуть демобілізації її сина.

Правопорушників затримали одразу після отримання визначеної суми, зазначають прокурори. Під час обшуків у затриманих виявили мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

фото прокуратури

Всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі до підозрюваних суд застосував запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.