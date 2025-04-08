Лишилося 4 претенденти на посаду голови Суспільного
До другого етапу конкурсу на посаду голови правління Суспільного допустили 4 претендентів, серед яких чинний керівник мовника Микола Чернотицький та ексміністр культури Олександр Ткаченко.
Джерело: повідомлення Суспільного
Деталі: До другого етапу не допустили засновника телеканалу "МТМ" у Запоріжжі Юрія Юрченка та ексзаступника гендиректора НТКУ Олександра Харебіна.
Таким чином претендентами залишаються:
- Володимир Горковенко, колишній журналіст, який відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Порошенка;
- Олександр Ткаченко, ексміністр культури та інформаційної політики, колишній керівник 1+1, екснардеп від партії "Слуга народу";
- Микола Фаєнгольд, колишній керівник дивізіону PayTV & Digital StarLightMedia, засновник компаній Infinitas та Iplus;
- Микола Чернотицький, чинний голова правління Суспільного з 2021 року.
Під час другого етапу конкурсу відбудеться заслуховування програм розвитку та голосування.
Суспільне Мовлення — медіакомпанія, що представлена на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт і національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка; сайт suspilne.media.
Передісторія:
- 1 квітня Суспільне мовлення визначило 6 претендентів на посаду голови правління.
- Голова правління Суспільного Мовлення обирається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про конкурс з обрання голови та членів правління, строком на 4 роки.