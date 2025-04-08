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Лишилося 4 претенденти на посаду голови Суспільного

Олександр ШумілінВівторок, 8 квітня 2025, 16:36
Лишилося 4 претенденти на посаду голови Суспільного
Фото ілюстративне

До другого етапу конкурсу на посаду голови правління Суспільного допустили 4 претендентів, серед яких чинний керівник мовника Микола Чернотицький та ексміністр культури Олександр Ткаченко.

Джерело: повідомлення Суспільного

Деталі: До другого етапу не допустили засновника телеканалу "МТМ" у Запоріжжі Юрія Юрченка та ексзаступника гендиректора НТКУ Олександра Харебіна.

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Таким чином претендентами залишаються:

  • Володимир Горковенко, колишній журналіст, який відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Порошенка;
  • Олександр Ткаченко, ексміністр культури та інформаційної політики, колишній керівник 1+1, екснардеп від партії "Слуга народу";
  • Микола Фаєнгольд, колишній керівник дивізіону PayTV & Digital StarLightMedia, засновник компаній Infinitas та Iplus;
  • Микола Чернотицький, чинний голова правління Суспільного з 2021 року.

Під час другого етапу конкурсу відбудеться заслуховування програм розвитку та голосування.

Суспільне Мовлення — медіакомпанія, що представлена на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт і національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка; сайт suspilne.media.

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Передісторія:

  • 1 квітня Суспільне мовлення визначило 6 претендентів на посаду голови правління.
  • Голова правління Суспільного Мовлення обирається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про конкурс з обрання голови та членів правління, строком на 4 роки.

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