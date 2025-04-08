Лишилося 4 претенденти на посаду голови Суспільного

До другого етапу конкурсу на посаду голови правління Суспільного допустили 4 претендентів, серед яких чинний керівник мовника Микола Чернотицький та ексміністр культури Олександр Ткаченко.

Джерело: повідомлення Суспільного

Деталі: До другого етапу не допустили засновника телеканалу "МТМ" у Запоріжжі Юрія Юрченка та ексзаступника гендиректора НТКУ Олександра Харебіна.

Реклама:

Таким чином претендентами залишаються:

Володимир Горковенко, колишній журналіст, який відповідав за медіанапрямок в адміністрації президента Порошенка;

Олександр Ткаченко, ексміністр культури та інформаційної політики, колишній керівник 1+1, екснардеп від партії "Слуга народу";

Микола Фаєнгольд, колишній керівник дивізіону PayTV & Digital StarLightMedia, засновник компаній Infinitas та Iplus;

Микола Чернотицький, чинний голова правління Суспільного з 2021 року.

Під час другого етапу конкурсу відбудеться заслуховування програм розвитку та голосування.

Суспільне Мовлення — медіакомпанія, що представлена на всіх платформах: телеканали Перший, Суспільне Культура, Суспільне Спорт і національна мережа місцевих каналів; радіостанції Українське Радіо, Радіо Промінь, Радіо Культура, Радіоточка; сайт suspilne.media.

РЕКЛАМА:

Передісторія: