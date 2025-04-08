Бельгія надасть Україні пакет допомоги на мільярд євро

8 квітня у Києві прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив про надання Україні пакету допомоги обсягом 1 мільярд євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова прем’єр-міністра Бельгії

Деталі: Прем’єр Бельгії оголосив про нове рішення щодо пакета допомоги в один мільярд євро для України на 2025 рік.

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"Кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання", – анонсував він.

Де Вевер відзначив велику зацікавленість у розміщенні бельгійського оборонного виробництва в Україні, оголосивши і про підписання сьогодні чотирьох відповідних контрактів.

"Нам потрібно допомогти Україні розбудувати власні оборонні спроможності, а також треба заново озброювати Європу проти нової агресії Росії. Нам потрібно співпрацювати, щоб побачити, як наш приватний сектор може зацікавитися в перспективі інвестувати в Україну та розбудовувати можливості для нашого ВПК", – наголосив премʼєр.

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Зазначимо, що представники нового уряду Бельгії, який почав роботу в лютому 2025 року, раніше не відвідували Україну.

Водночас очільник українського Міністерства оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.