Повітряні сили вдарили по складах на Курщині: ворог зазнав втрат

Повітряні сили ЗСУ 7 квітня завдали удару по комплексу складських приміщень, який активно використовувався збройними силами РФ в Озерках Курської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, у тому числі екіпажі БпЛА та ремонтники".

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Деталі: За даними Генштабу, знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості РФ для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку.