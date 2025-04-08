РФ тричі била по Нікополю: постраждали двоє чоловіків

Російська армія 8 квітня тричі била по Нікополю на Дніпропетровщині: спершу обстріляла з артилерії, пізніше застосувала дрони-камікадзе.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Постраждали двоє чоловіків – 36 та 43 років. Лікарі надали меддопомогу. Стан пацієнтів задовільний, тож вони будуть оговтуватися вдома.

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Пошкоджені 4 приватні будинки, 2 господарські споруди, 3 гаражі, легковик, кафе. Зачепило лінії електропередач".

Деталі: Також російська армія вдарила по Великомихайлівській громаді Синельниківського району. Застосувала артилерію. Понівечені приватна оселя, авто, електромережа.