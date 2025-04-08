Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Генерал НАТО виступив проти виведення американських військ з Європи

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 8 квітня 2025, 19:56
Генерал НАТО виступив проти виведення американських військ з Європи
Крістофер Каволі. Фото - Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив у вівторок проти виведення американських військ з Європейського континенту, що може суперечити плану адміністрації Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: На слуханнях комітету з питань збройних сил Палати представників США у вівторок Каволі зазначив, що "послідовно рекомендував" зберігати ту саму військову присутність з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Реклама:

"Я раджу зберігати таку чисельність військ, яка є зараз", – додав він.

На слуханнях позицію Каволі підтримали кілька республіканських законодавців, зокрема голова комітету з питань збройних сил Майк Роджерс і член комітету Дон Бейкон.

Роджерс поставив питання щодо військової присутності в Європі виконувачці обов'язків помічника держсекретаря Пентагону з питань міжнародної безпеки Кетрін Томпсон.

РЕКЛАМА:

Томпсон ухилилася від відповіді, пославшись на те, що в Пентагоні триває перевірка, і "наразі жодних рішень не ухвалено".

Заяви Каволі з'явилися після повідомлень про те, що Пентагон розглядає можливість виведення до 10 тисяч військовослужбовців зі Східної Європи.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

Минулого тижня на слуханнях у Сенаті Крістофер Каволі заявив, що обговорення в Пентагоні реструктуризації частини американських Збройних сил можуть створити проблеми.

НАТОЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
НАТО
Держсекретар США закликав партнерів по НАТО посилювати свої власні спроможності
У Гамбурзі пройдуть масштабні логістичні навчання на випадок конфлікту НАТО з РФ
"Партнери мають бути сильними": Рубіо про наміри Трампа підняти витрати членів НАТО на оборону до 5%
Останні новини
00:13
Боголюбов переховується в елітному районі Відня – розслідування
00:06
У Парижі анонсували нові переговори зі США та Україною про "завершення війни"
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: