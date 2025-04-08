Генерал НАТО виступив проти виведення американських військ з Європи

Головнокомандувач Збройних сил США в Європі й НАТО генерал Крістофер Каволі виступив у вівторок проти виведення американських військ з Європейського континенту, що може суперечити плану адміністрації Трампа.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: На слуханнях комітету з питань збройних сил Палати представників США у вівторок Каволі зазначив, що "послідовно рекомендував" зберігати ту саму військову присутність з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

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"Я раджу зберігати таку чисельність військ, яка є зараз", – додав він.

На слуханнях позицію Каволі підтримали кілька республіканських законодавців, зокрема голова комітету з питань збройних сил Майк Роджерс і член комітету Дон Бейкон.

Роджерс поставив питання щодо військової присутності в Європі виконувачці обов'язків помічника держсекретаря Пентагону з питань міжнародної безпеки Кетрін Томпсон.

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Томпсон ухилилася від відповіді, пославшись на те, що в Пентагоні триває перевірка, і "наразі жодних рішень не ухвалено".

Заяви Каволі з'явилися після повідомлень про те, що Пентагон розглядає можливість виведення до 10 тисяч військовослужбовців зі Східної Європи.

Американські військові мають на континенті понад 100 тисяч військовослужбовців, але глава Пентагону Піт Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.

Минулого тижня на слуханнях у Сенаті Крістофер Каволі заявив, що обговорення в Пентагоні реструктуризації частини американських Збройних сил можуть створити проблеми.