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США запровадили проти Китаю тарифи у 104%

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 8 квітня 2025, 20:24
США запровадили проти Китаю тарифи у 104%
Фото: Getty Images

Сполучені Штати наклали на Китай тарифи у 104%, які набудуть чинності з 9 квітня.

Джерело: речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Fox News.

Деталі: За словами Левітт, оскільки Китай відмовився скасовувати свої контрмита, з опівдня (19:00 за Києвом) вівторка тарифна ставка для нього зросла на 50% – з 54% до 104%.

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Мита за цією ставкою будуть стягуватися з 9 квітня, додала речниця Білого дому.

Нагадаємо, спершу Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.

У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає ескалацію тарифної війни з боку Китаю "великою помилкою".

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СШАКитай
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