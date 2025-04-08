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Росія обстріляла Харківщину: постраждала жінка

Тетяна ОлійникВівторок, 8 квітня 2025, 21:03
Росія обстріляла Харківщину: постраждала жінка
Фото - Олег синєгубов в Telegram

Російська армія 8 квітня обстріляла Золочівську громаду на Харківщині, унаслідок цього постраждала жінка.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Російська авіація завдала пʼять ударів КАБ по території Золочівської громади.

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У результаті влучання авіабомби у село Лютівка знищено приватний будинок та сарай, пошкоджено 7 приватних будинків, господарчі споруди та енергомережі.

Внаслідок обстрілу постраждала 72-річна жінка. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес".

 
фото - олег синєгубов
 
фото - олег синєгубов

Деталі: Ще чотири удари окупанти завдали по околицях сіл Баранівка, Гресі, Одноробівка та Лютівка. Одна керована авіаційна бомба без детонації впала у селі Петрівка.

Харківська областьвійнаобстріл
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