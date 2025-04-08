Російська армія масовано вдарила по Харкову дронами: виникли пожежі, є постраждалі

Увечері вівторка російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Харкову, виникли пожежі, є постраждалі.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, начальник відділу Харківської обласної прокуратури Дмитро Яциченко

Деталі: Синєгубов повідомив, що в Київському районі Харкова зафіксовано обстріл ворожим БПлА типу "Шахед".

Реклама:

За словами Терехова, на місці виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Згодом Синєгубов повідомив про ще один вибух у місті. За його словами, другий удар прийшовся по Шевченківському району.

О 21:31 Терехов повідомив, що надійшла інформація про одного постраждалого.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Пізніше стало відомо, що в місті була ще серія вибухів – на Харків триває масована атака дронів. На місці влучань виникла пожежа.

Синєгубов уточнив, що у місті пролунало щонайменше 15 вибухів. Загроза ворожих ударів зберігається.

Станом на 23:41 в Основ'янському районі вже двоє постраждалих. Попередньо по місту за цей вечір більше 20-ти прильотів. 17 з них в Основʼянському районі, – повідомив Терехов.

Яциченко зазначив, що влучання відбулися щонайменше в чотирьох районах міста.

За його словами, відомо про одну постраждалу особу.

Пізніше у прокуратурі уточнили, що відомо про двох постраждалих.