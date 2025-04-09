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Армія РФ атакувала Краматорськ дронами, серед поранених – дитина

Ольга Глущенко Середа, 9 квітня 2025, 00:24
Армія РФ атакувала Краматорськ дронами, серед поранених – дитина
наслідки обстрілів Краматорська, ілюстративне фото ДСНС

Пізно ввечері 8 квітня Краматорськ опинився під масованим ударом російських дронів, внаслідок чого є постраждалі, в тому числі дитина.

Джерело: Гончаренко, цитує "Суспільне Донбас", глава Донецької ОВА Вадим Філашкін 

Деталі: За словами Гончаренка, російські війська обстріляли житлову забудову Краматорська.

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Пряма мова Гончаренка: "Поранені 11-річна дівчинка та 55-річна жінка під час вечірнього обстрілу Краматорська. Загиблих немає".

Оновлено: Пізніше Філашкін повідомив, що внаслідок масованої атаки російських дронів постраждали три людини.

Пряма мова Філашкіна: "3 людини, у тому числі дитина, поранені внаслідок нічних ударів по Краматорську.

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Сьогодні вночі місто опинилося під масованою атакою російських дронів. За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся".

Донецька областьКраматорськросійсько-українська війнаобстріл
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