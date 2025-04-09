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У Росії обмежили роботу аеропорти Владикавказа і Грозного

Ольга Глущенко Середа, 9 квітня 2025, 02:48
У Росії обмежили роботу аеропорти Владикавказа і Грозного
фото: vladikavkazaero.ru

У ніч проти 9 квітня тимчасово припиняли роботу аеропорти Владикавказа і Грозного – столиць російських північнокавказьких республік Північна Осетія та Чечня.

Джерело: Російська служба ВВС, російські ЗМІ та пабліки

Деталі: Як писали російські ЗМІ та паблік з посиланням на Росавіацію, "тимчасові обмеження" на зліт і посадку літаків було запроваджено у Владикавказі та Грозному за кілька хвилин до другої години ночі за місцевим часом.

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