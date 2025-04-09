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У столиці Домінікани обвалився дах нічного клубу: загинули 98 людей

Ольга Глущенко , Ірина БалачукСереда, 9 квітня 2025, 03:34
У столиці Домінікани обвалився дах нічного клубу: загинули 98 людей
фото: Getty Images

У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу під час концерту, внаслідок чого загинули щонайменше 98 осіб.

Джерело: CNNВВС News Україна 

Деталі: Коли обвалився дах, у нічному клубі Jet Set під час жвавого концерту перебувало щонайменше 300 людей. Наразі тривають пошуки тих, хто вижив.

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За даними влади, дах обвалився близько першої години ночі за місцевим часом, коли на сцені виступав виконавець Rubby Pérez з гуртом.

Як зазначає CNN, дочка виконавця повідомила місцевим ЗМІ, що її батько вижив після обвалу. За її словами, рятувальники знайшли його с під завалами.

"Він почав співати, щоб вони могли його почути", – сказала вона.

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Серед загиблих – відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, сестра зірки MLB (професіональна бейсбольна ліга, одна з чотирьох найбільших професіональних спортивних ліг Північної Америки – ред.) Нельсона Круса.

Оновлено: Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла щонайменше до 79, а кількість потерпілих – до 220.

Пізніше ВВС News Україна повідомила, що загинули 98 людей.

Що спричинило трагедію, поки що невідомо.

Близько 400 рятувальників продовжують розбирати завали, дістаючи з-під уламків тіла жертв. Зазначається, що кількість загиблих ще може зрости.

Президент країни Луїс Абінадер висловив співчуття постраждалим й оголосив триденну жалобу.

жертви
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