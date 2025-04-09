У столиці Домінікани обвалився дах нічного клубу: загинули 98 людей
У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу під час концерту, внаслідок чого загинули щонайменше 98 осіб.
Джерело: CNN, ВВС News Україна
Деталі: Коли обвалився дах, у нічному клубі Jet Set під час жвавого концерту перебувало щонайменше 300 людей. Наразі тривають пошуки тих, хто вижив.
За даними влади, дах обвалився близько першої години ночі за місцевим часом, коли на сцені виступав виконавець Rubby Pérez з гуртом.
Як зазначає CNN, дочка виконавця повідомила місцевим ЗМІ, що її батько вижив після обвалу. За її словами, рятувальники знайшли його с під завалами.
"Він почав співати, щоб вони могли його почути", – сказала вона.
Серед загиблих – відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, сестра зірки MLB (професіональна бейсбольна ліга, одна з чотирьох найбільших професіональних спортивних ліг Північної Америки – ред.) Нельсона Круса.
Оновлено: Згодом стало відомо, що кількість загиблих зросла щонайменше до 79, а кількість потерпілих – до 220.
Пізніше ВВС News Україна повідомила, що загинули 98 людей.
Що спричинило трагедію, поки що невідомо.
Близько 400 рятувальників продовжують розбирати завали, дістаючи з-під уламків тіла жертв. Зазначається, що кількість загиблих ще може зрости.
Президент країни Луїс Абінадер висловив співчуття постраждалим й оголосив триденну жалобу.