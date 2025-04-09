ЗСУ за добу відмінусували 1270 окупантів
Середа, 9 квітня 2025, 07:41
Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 270 російських загарбників та понад 240 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 927 580 (+1 270) осіб,
- танків – 10 576 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22 021 (+10) од,
- артилерійських систем – 25 912 (+52) од,
- засобів ППО – 1 127 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 31 973 (+56) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43 345 (+118) од.
Дані уточнюються.