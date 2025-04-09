За минулу добу на фронті відбулося 161 боєзіткнення – Генштаб

Найчастіше за минулу добу росіяни атакували на Покровському, Торецькому, Лиманському та Курському напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Противник (протягом 8 квітня – ред.) завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного та 91 авіаційного ударів, застосував 3 ракети та скинув 162 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4900 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2180 дронів-камікадзе".

Реклама:

Деталі: На Харківському напрямку українські війська відбили 3 атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу сталося 5 атак окупантів. Сили оборони стримували штурми біля Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку противник здійснив 17 атак. Намагався просунутися поблизу Греківки, Катеринівки, Нового та Колодязів.

РЕКЛАМА:

На Сіверському напрямку українські військові зупинили 4 штурми в напрямку Григорівки, Білогорівки та району Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося 6 боєзіткнень у районах Васюківки, Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку противник атакував 18 разів неподалік Озарянівки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій біля Калинового, Єлизаветівки, Лисівки, Шевченка, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Котлярівки, Богданівки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку відбили 13 атак біля Костянтинополя, Розливу, Дніпроенергії та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники провели 3 атаки у бік Вільного Поля та в районі Бурлацького.

На Оріхівському напрямку оборонці України зупинили 4 штурми біля Степового та Лобкового.

На Придніпровському напрямку протягом доби боєзіткнень не сталося.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 25 атак. Противник завдав 35 авіаударів із застосуванням 50 керованих бомб і здійснив 323 артобстріли, зокрема 7 – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань ворога.