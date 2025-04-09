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У Пентагоні ще остаточно не вирішили, чи скоротять контингент в Європі

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 9 квітня 2025, 09:13
У Пентагоні ще остаточно не вирішили, чи скоротять контингент в Європі
Фото: Getty Images

США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи, але наразі переглядають військову структуру.

Джерело: пресслужба Пентагону у відповідь на запит польського телеканалу TVP Info, передає "Європейська правда"

Дослівно: "Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенціональну оборону Європи".

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СШАЄвропа
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