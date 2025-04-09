У Пентагоні ще остаточно не вирішили, чи скоротять контингент в Європі
Середа, 9 квітня 2025, 09:13
США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи, але наразі переглядають військову структуру.
Джерело: пресслужба Пентагону у відповідь на запит польського телеканалу TVP Info, передає "Європейська правда"
Дослівно: "Але жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенціональну оборону Європи".
Реклама:
Передісторія:
- ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.
- Ця інформація з’явилась на тлі того, що Командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.
- Тоді польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що виведення американських військових зі стратегічного аеропорту Жешува не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.