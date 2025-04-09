Повітряні сили знищили артилерійський пункт управління росіян на Херсонщині

Повітряні сили 7 квітня знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку російських загарбників на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів".

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Деталі: Зазначається, що це ураження суттєво підірвало здатність ворожих підрозділів вести бойові дії в цьому районі.

"Льотчики Повітряних сил Збройних сил України продовжать завдавати нищівних ударів по противнику доти, доки він не залишить суверенну територію України", - говориться у повідомленні.

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Що було раніше: 7 квітня оператори Сил безпілотних систем за 12 годин виявили та уразили 3 зенітні ракетні комплекси "Бук" росіян у Курській області.