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Спартц назвала Зеленського "ідіотом" та звинуватила The Telegraph у перекручуванні її слів

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоСереда, 9 квітня 2025, 09:51
Спартц назвала Зеленського ідіотом та звинуватила The Telegraph у перекручуванні її слів
Фото з Facebook Representative Victoria Spartz

Американська конгресвумен Вікторія Спартц розкритикувала журналістів The Telegraph за нібито викривлення її слів в інтерв'ю, водночас дозволила собі образливі заяви на адресу президента Володимира Зеленського та парламенту України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву з офіційного сайту Спартц

Пряма мова: "Цей заголовок (з інтерв'ю Спартц для The Telegraph – ред.) був "зручно" використаний пропагандистською машиною Зеленського, щоб очорнити її і президента Трампа і продовжити звинувачувати Сполучені Штати в програші Зеленського і зраді його країни".

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Деталі: У заяві йдеться, що спочатку в матеріалі використали лапки, приписавши Спартц слова, яких вона ніколи не казала.

Після кількох звернень з боку її команди, журналісти прибрали лапки, але залишили двокрапку, щоб, за словами Спартц, зберегти враження нібито вона це таки говорила.

"Я витратила величезну кількість енергії, намагаючись допомогти українським військовим виграти їхню жорстоку боротьбу з Росією. На жаль, якщо вашою країною керують такі ідіоти і шахраї, як Зеленський і його маріонетковий парламент, це згубна справа", – заявила Спартц.

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Вона зазначає, що "поточна реальність на місцях така, що Україна не в змозі повернути свої території і не може погодитися віддати їх назавжди".

"Тому за допомогою Сполучених Штатів можна домогтися лише тимчасового рішення, яке дасть кожній зі сторін час на перегрупування. Кінцевий результат цієї війни буде вирішуватися пізніше, а не тільки на полі бою", – додала конгресвумен.

Нагадаємо:

  • В інтерв’ю британському виданню Спартц закликала український народ обрати нового лідера в прагненні до міцного миру, оскільки, на її думку, з Володимиром Зеленським українці "втратять решту країни".
  • Вона також пропонувала українцям змиритися з втратою територій, які окупувала РФ.
  • У відповідь на заяви скандальної конгресвумен речник МЗС України Георгій Тихий заявив: "На відміну від Вікторії, всі наші землі завжди були і залишаться українськими".

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