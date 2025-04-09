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На Херсонщині внаслідок влучання російського снаряду в будинок загинув чоловік

Степан ГафткоСереда, 9 квітня 2025, 11:47
На Херсонщині внаслідок влучання російського снаряду в будинок загинув чоловік
Фото з Telegram Олександра Прокудіна

9 квітня, близько 08:30, росіяни обстріляли Широку Балку на Херсонщині, артилерійський снаряд влучив у житловий будинок там загинув чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram 

Пряма мова: "Близько 08:30 росіяни атакували Широку Балку. Ворожий снаряд "прилетів" у житловий будинок".

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Деталі: За повідомленням Прокудіна, загиблий чоловік був 1943 року народження. Крім того, під час атаки ще двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо:

  • Вранці 4 квітня російські окупанти атакували з безпілотників автомобіль ГО "Бути добру на Херсонщині", який займається евакуацією жителів з небезпечних районів.
  • Близько 6.30 ранку в неділю, 6 квітня, у Дніпровському районі Херсона російські військові вбили людину.
  • 7 квітня російські війська атакували з безпілотника чоловіка в Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару 40-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення ноги.

Херсонська областьобстрілросійсько-українська війна
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