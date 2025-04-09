На Херсонщині внаслідок влучання російського снаряду в будинок загинув чоловік

9 квітня, близько 08:30, росіяни обстріляли Широку Балку на Херсонщині, артилерійський снаряд влучив у житловий будинок там загинув чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram

Пряма мова: "Близько 08:30 росіяни атакували Широку Балку. Ворожий снаряд "прилетів" у житловий будинок".

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Деталі: За повідомленням Прокудіна, загиблий чоловік був 1943 року народження. Крім того, під час атаки ще двоє людей отримали поранення.

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