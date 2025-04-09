На Херсонщині внаслідок влучання російського снаряду в будинок загинув чоловік
Середа, 9 квітня 2025, 11:47
9 квітня, близько 08:30, росіяни обстріляли Широку Балку на Херсонщині, артилерійський снаряд влучив у житловий будинок там загинув чоловік.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в Telegram
Пряма мова: "Близько 08:30 росіяни атакували Широку Балку. Ворожий снаряд "прилетів" у житловий будинок".
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Деталі: За повідомленням Прокудіна, загиблий чоловік був 1943 року народження. Крім того, під час атаки ще двоє людей отримали поранення.
Нагадаємо:
- Вранці 4 квітня російські окупанти атакували з безпілотників автомобіль ГО "Бути добру на Херсонщині", який займається евакуацією жителів з небезпечних районів.
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