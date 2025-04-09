У низці областей лунала тривога через загрозу балістики
Середа, 9 квітня 2025, 12:13
Влада оголошувала повітряну тривогу у 13 областях через загрозу російських ударів балістичними ракетами. Небезпека тривала близько півгодини.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram
Дослівно ПС: "Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!".
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Деталі: Тривоги лунають у Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Оновлено: О 12:11 тривоги почали скасувати. Небезпека тривала близько півгодини.