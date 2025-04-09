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Європа закликає США не зменшувати військову присутність на континенті занадто різко – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Степан ГафткоСереда, 9 квітня 2025, 12:14
Європа закликає США не зменшувати військову присутність на континенті занадто різко – ЗМІ
Фото: Getty Images

Європейські союзники звернулись до США із закликом узгоджувати будь-які плани щодо зменшення військової присутності на континенті, щоб уникнути дестабілізації оборони НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал агентства Bloomberg 

Деталі: Джерела агентства повідомили, що в Європі вже прийняли, що адміністрація президента Дональда Трампа, ймовірно, ухвалить рішення про виведення частини американських військ з деяких країн Східної Європи.

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Згідно з інформацією співрозмовників Bloomberg, європейці хвилюються, що через непередбачувані зміни, спричинені Трампом, вони можуть не бути попереджені заздалегідь про такі рішення, а дізнаються про виведення тисяч американських військових лише через ЗМІ.

Європейські країни хочуть, щоб США зобов'язались заздалегідь повідомляти про будь-які плани щодо виведення військ.

Дипломати зазначили, що головний меседж для США полягає в тому, що союзникам потрібен час для підготовки до скорочення американської присутності.

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Водночас європейські посадовці намагаються переконати США в важливості їхньої військової присутності в Європі.

Один високопосадовець заявив, що європейці хочуть донести до США, що американські війська на континенті створюють політичну силу.

Хоча точна кількість військових та місця, які будуть зачеплені планованим виведенням, ще не відомі, джерела вказують на можливість виведення до 20 тисяч американських військових, які були направлені в Східну Європу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Інші джерела повідомляють, що адміністрація Байдена також розглядала можливість скорочення чисельності американських військ, враховуючи побоювання щодо їхньої боєготовності.

Однак європейські посадовці зазначають, що скорочення американських військ більшого масштабу, ніж те, яке було нещодавно впроваджене Байденом, викличе ще більше занепокоєння.

Нагадаємо:

  • ЗМІ раніше повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.
  • Ця інформація з’явилась на тлі того, що командування Сухопутних військ США в Європі й Африці оголосило про передислокацію американського військового персоналу і техніки з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.
  • Тоді польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш запевняв, що виведення американських військових зі стратегічного аеропорту Жешува не є сигналом про те, що США планують зовсім піти з Польщі.
  • Пізніше у пресслужбі Пентагону заявили, що США поки не ухвалили остаточне рішення про скорочення свого військового контингенту в країнах Європи.

ЄвропаСШАНАТОармія
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