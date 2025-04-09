Дію проєкту "Контракт 18-24" поширили на прикордонників та Нацгвардію: які переваги

Кабінет міністрів розширив можливості в рамках експериментального проєкту "Контракт 18 – 24" на Держприкордонслужбу та Національну гвардію.

Джерело: пресслужба ДПСУ, речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук в коментарі УП

Дослівно ДПСУ: "Відтепер проєкт "Контракт 18 – 24" відкриває шлях добровольцям до лав Сил оборони не лише у складі Збройних сил України, а й Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

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Учасниками експериментального проекту є громадяни України віком від 18 до 25 років, які приймаються на військову службу за контрактом, зокрема до Державної прикордонної служби, на посади рядового складу"

Деталі: Набули чинності зміни до постанови уряду від 11.02.2025 № 153 "Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних силах під час воєнного стану".

Документ опубліковано на Урядовому порталі.

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За словами прикордонників, спростив процедури проходження медичного огляду та підписання контракту – менше бюрократії, більше швидкості.

Окремо врегульовано порядок затвердження посад для добровольців віком 18 – 24 років. В ДПСУ такі посади затверджуються Адміністрацією Держприкордонслужби за погодженням із Генштабом.

Контракт на проходження служби з громадянами віком 18 – 24 роки укладається на 1 рік. Він передбачає обов’язкову базову загальновійськову підготовку, фахову спеціалізацію та адаптацію в підрозділі.

Проєкт "Контракт 18–24" гарантує добровольцям віком 18 – 24 років: 1 000 000 грн, з яких 200 000 грн виплачуються одразу, решта – протягом служби. Щомісячне забезпечення – до 120 000 грн.

Крім того, грошова винагорода виплачуватиметься й військовослужбовцям відповідної вікової категорії, які проходять службу з 24 лютого 2022 року. Однією з обов’язкових умов для отримання відповідних виплат цими військовослужбовцями є їхня безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком не менше шести місяців за сукупністю протягом дії контакту.

Додатково передбачені такі можливості:

- "нульова" іпотека;

- безкоштовне навчання і медзабезпечення (включно з зубним протезуванням);

- виїзд за кордон після року служби;

- звільнення від мобілізації на 12 місяців після контракту.

Грошова винагорода виплачуватиметься:

військовослужбовцям, які у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану (з 24.02.2025) та брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців станом на дату набрання чинності постановою;

пропорційно часу проходження військової служби із розрахунку 1/6 від 1 млн гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій (сумарно обчислених);

у повному обсязі військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком менше шести місяців станом на дату набрання чинності постановою у зв’язку із наявністю у них захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни, або їх перебуванням та звільненням з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон).

Ознайомитися з вакансіями у Держприкордонслужбі можна на сайті.

Своєю чергою в Нацгвардії "Українській правді" уточнили, що на нинішньому етапі визначені підрозділи, до яких можуть долучастися громадяни зазначеного віку, це бригади Нацгвардії "Азов", "Хартія" та Центр спеціального призначення НГУ "Омега".

Пряма мова речника НГУ Руслана Музичука: "Ці підрозділи мають ефективну систему підготовки, показали себе як одні із найбільш ефективних та мотивованих. Їхнє командування, командири усміх ланок – мають бойовий досвід, досвід запровадження передових рішень і новацій. А сама система долучення у рамках проєкту "Контракт 18 – 24" дасть змогу потрапити в одні із кращих підрозділів, де новобранець стане професійним воїном".

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