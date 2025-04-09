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Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих, двоє поранених

Анастасія ПроцСереда, 9 квітня 2025, 15:14
Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих, двоє поранених
фото: Донецька ОВА

9 квітня внаслідок чергових обстрілів на Донеччині загинули дві людини, ще двоє отримали поранення. 

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Деталі: Зазначається, що у селі Багатир Великоновосілківської громади російський обстріл забрав життя 50-річного чоловіка. Внаслідок удару було пошкоджено житловий будинок.

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У Костянтинівці загинула 40-річна жінка. Крім того, ворог пошкодив два будинки.

Також поранення зазнали житель Сіверська і жителька Лиману. Обидва населені пункти зазнали серйозних руйнувань внаслідок ворожого вогню.

Очільник області вкотре звернувся до мирного населення із закликом евакуюватися:

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"Вкотре закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", — наголосив Вадим Філашкін.



Донецька областьжертвиобстрілРосія
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