Росіяни обстріляли Донеччину: двоє загиблих, двоє поранених
Середа, 9 квітня 2025, 15:14
9 квітня внаслідок чергових обстрілів на Донеччині загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.
Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін
Деталі: Зазначається, що у селі Багатир Великоновосілківської громади російський обстріл забрав життя 50-річного чоловіка. Внаслідок удару було пошкоджено житловий будинок.
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У Костянтинівці загинула 40-річна жінка. Крім того, ворог пошкодив два будинки.
Також поранення зазнали житель Сіверська і жителька Лиману. Обидва населені пункти зазнали серйозних руйнувань внаслідок ворожого вогню.
Очільник області вкотре звернувся до мирного населення із закликом евакуюватися:
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"Вкотре закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України", — наголосив Вадим Філашкін.