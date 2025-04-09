Винесли вирок російському "кроту", який коригував ракетні удари по побратимах із ЗСУ

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки, який діяв на Житомирщині.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Згідно з матеріалами справи, мобілізований до лав ЗСУ коригував повітряні атаки росіян по локаціях військової частини, де проходив бойову підготовку перед відправленням на фронт.

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Контррозвідка СБУ затримала "крота" влітку 2024 року, коли він готував новий агентурний "звіт" російському куратору.

За даними слідства, ворожим агентом був мешканець Донеччини, якого після мобілізації дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ.

У поле зору окупантів зрадник потрапив, коли залишав антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах.

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Під час обшуку в зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Прокурори у суді довели, що громадянин у червні 2024 року, перебуваючи на території військових частин, де безпосередньо проходив навчання та службу, за власною ініціативою встановив контакт з представниками держави-агресора, добровільно погодився надавати допомогу в проведенні підривної діяльності проти України представнику спецслужби РФ та його довіреній особі.

Наразі засуджений перебуває під вартою.