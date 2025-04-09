Країни ЄС погодили відповідь на тарифи Трампа

Держави-члени Європейського Союзу в середу, 9 квітня, проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії

Деталі: Пропозиція Єврокомісії стосується рішення США запровадити тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, оголошеного в березні.

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Хоча в Єврокомісії поки не уточнили деталей тарифних заходів проти США, за даними ЗМІ, вони охоплять товари вартістю 21-22 мільярди євро. Це зокрема соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік – товари, повʼязані насамперед з республіканськими штатами США.

Водночас, стверджує Bloomberg, у фінальному переліку не знайшлось місця бурбону – імовірно, через тиск виноробних країн ЄС після того, як Трамп пригрозив 200-відсотковими тарифами на європейські вина.

Тарифи Євросоюзу почнуть стягуватись із 15 квітня – після того, як будуть завершені юридичні аспекти оформлення рішення й воно буде офіційно опубліковане.

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"ЄС вважає американські тарифи невиправданими й шкідливими, такими, що завдають економічної шкоди обом сторонам, а також світовій економіці. ЄС чітко заявив, що віддає перевагу досягненню результатів переговорів зі США, які були б збалансованими та взаємовигідними", – наголосили в ЄК.

Там також вказали, що готові призупинити контрзаходи "в будь-який час, якщо США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів".

Зазначимо, що контрзаходи ЄС поки не стосуються запровадження Трампом 20-відсоткових "взаємних" тарифів на весь експорт з Євросоюзу, які набули чинності в середу, а також на його нещодавнє 25-відсоткове мито на автомобілі.

Водночас раніше Трамп заявив, що США не вестимуть переговорів з Європою щодо зміни тарифів, якщо вона "не буде платити багато грошей щорічно".

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