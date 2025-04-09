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"Переписав на дружину": суд стягнув у дохід держави майно патрульного з Харкова на 7,8 млн

Валентина РоманенкоСереда, 9 квітня 2025, 16:50
Переписав на дружину: суд стягнув у дохід держави майно патрульного з Харкова на 7,8 млн
ілюстрація НАЗК

Вищий антикорупційний суд вирішив стягнути з родини харківського поліцейського в дохід держави люксовий автомобіль та понад 4 млн грн необґрунтованих активів.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура, ВАКС, НАЗК, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: 9 квітня Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов САП про визнання необґрунтованими активів, якими користується родина поліцейського Харківського районного управління ГУ Нацполу в Харківській області.

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В офіційних повідомленнях не вказано імені фігуранта, але за даними джерел "Української правди", йдеться про Ігоря Заброду.

На підставі матеріалів Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції та доказів, отриманих прокурором САП спільно з детективами НАБУ у встановленому законом порядку, було з’ясовано, що подружжя полісмена користувалось квартирою у Харкові, а також люксовою автівкою Lexus LX 450D.

Право власності на вказане майно було оформлено на дружину поліцейського, проте аналізом доходів та видатків було встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних джерел.

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З огляду на виявлене прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з патрульного поліцейського згаданих активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.

Суд частково задовольнив позов прокурора, визнав необґрунтованими активами та вирішив стягнути в дохід держави люксову автівку Lexus LX 450D і 4 055 657,00 грн, які були використані на придбання квартири, законність набуття яких не була підтверджена.

Питання щодо оскарження буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду, зазначають у прокуратурі.

САП також зауважує, що позов направлено до суду 4 лютого 2025 року і вже 9 квітня винесено рішення у справі.

Антикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
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