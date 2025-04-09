Ексглава ДФС Насіров мобілізувався з лави підсудних до ЗСУ
Фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.
Джерело: Transparency International Ukraine, речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк в коментарі "Українській правді"
Деталі: 9 квітня обвинувачений екскерівник ДФС Роман Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це, мовляв, добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження.
Прокурорка заперечила проти зупинення провадження, оскільки спочатку треба здійснити виклик Насірова до суду, до того ж він може брати участь у засіданнях дистанційно.
Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання на 11 квітня.
Речниця САП Ольга Постолюк додала УП, що Насірова зараховано до списків особового складу військової частини з 7 квітня. Копію такого наказу надав у середу до суду адвокат обвинуваченого.
Справа Насірова вже перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку. Під час дебатів встигла виступити прокурорка, і вже почав свій виступ інший обвинувачений Новіков. Надалі в дебатах мав виступити сам Насіров та захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд повинен був піти в нарадчу кімнату для винесення вироку.
Що передувало: В травні 2024 року парламент дозволив звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, однак позбавив такого права топкорупціонерів. Це демонструє законодавчий підхід до неможливості "ухилення" від покарання за топкорупцію в обмін на військову службу, зазначала TIU.
Передісторія:
- Колишнього голову ДФС Романа Насірова звинувачують у причетності до "газової справи" Онищенка, в котрій він із поплічником, на думку обвинувачення, видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати за користування надрами. Імовірно, держава зазнала близько 2 млрд грн збитків.
- Справу екснардепа Олександра Онищенка почали розслідувати ще в 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП "Укргазвидобування" підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості — таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.
- Згідно з матеріалами справи, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розтермінувати податкові борги ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" — всі три підконтрольні Онищенку.
- У справі також фігурує ексголова департаменту Державної фіскальної служби Володимир Новіков. Він імовірно був пособником Насірова у виявлених зловживаннях.
- До початку роботи ВАКС справу Насірова слухав Шевченківський райсуд Києва. У жовтні 2019 року вона потрапила до ВАКС, де досі триває її судовий розгляд.
- Також Роман Насіров обвинувачується в отриманні рекордного хабаря 722 млн грн. Цей хабар, за версією слідства, він отримав від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. У цій справі продовжують досліджувати докази.