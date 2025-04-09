Ексглава ДФС Насіров мобілізувався з лави підсудних до ЗСУ

Фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.

Джерело: Transparency International Ukraine, речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк в коментарі "Українській правді"

Деталі: 9 квітня обвинувачений екскерівник ДФС Роман Насіров не прибув на засідання у ВАКС. Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це, мовляв, добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження.

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Прокурорка заперечила проти зупинення провадження, оскільки спочатку треба здійснити виклик Насірова до суду, до того ж він може брати участь у засіданнях дистанційно.

Суд відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне заплановане засідання на 11 квітня.

Речниця САП Ольга Постолюк додала УП, що Насірова зараховано до списків особового складу військової частини з 7 квітня. Копію такого наказу надав у середу до суду адвокат обвинуваченого.

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Справа Насірова вже перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку. Під час дебатів встигла виступити прокурорка, і вже почав свій виступ інший обвинувачений Новіков. Надалі в дебатах мав виступити сам Насіров та захисники, після чого мало бути останнє слово обвинувачених, а тоді суд повинен був піти в нарадчу кімнату для винесення вироку.

Що передувало: В травні 2024 року парламент дозволив звільняти засуджених від відбування покарання в обмін на проходження контрактної військової служби, однак позбавив такого права топкорупціонерів. Це демонструє законодавчий підхід до неможливості "ухилення" від покарання за топкорупцію в обмін на військову службу, зазначала TIU.

Передісторія: