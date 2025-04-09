У ЄС розраховують передати Україні 2 млн артилерійських снарядів до кінця року

У Європейській комісії сподіваються, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні завдяки європейським країнам боєприпасів сягне 2 мільйонів.

Джерело: головна дипломатка ЄС Кая Каллас на брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "ЄС і країни-члени можуть досягти цього результату вже цього року. Відколи ми почали діалог з країнами-членами, Україна вже отримала понад мільйон снарядів – у вигляді замовлень або обіцянок. Я продовжу роботу над тим, щоб ми цього року вийшли на показник у 2 мільйони".

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