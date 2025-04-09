У ЄС розраховують передати Україні 2 млн артилерійських снарядів до кінця року
Середа, 9 квітня 2025, 18:43
У Європейській комісії сподіваються, що до кінця 2025 року кількість переданих Україні завдяки європейським країнам боєприпасів сягне 2 мільйонів.
Джерело: головна дипломатка ЄС Кая Каллас на брифінгу з нагоди засідання Ради асоціації Україна-ЄС, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "ЄС і країни-члени можуть досягти цього результату вже цього року. Відколи ми почали діалог з країнами-членами, Україна вже отримала понад мільйон снарядів – у вигляді замовлень або обіцянок. Я продовжу роботу над тим, щоб ми цього року вийшли на показник у 2 мільйони".
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Передісторія:
- У Чехії повідомили, що у рамках так званої "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів по всьому світу забезпечили щомісячні поставки Україні до вересня.
- Норвегія анонсувала додаткові понад 400 млн євро на артилерійські боєприпаси для України – кошти будуть використані через "чеську ініціативу" та Європейський фонд миру.