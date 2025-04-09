Трамп оголосив про негайне підвищення тарифів проти Китаю до 125%
Середа, 9 квітня 2025, 20:57
Президент США Дональд Трамп заявив, що розпорядився підвищити тарифи проти Китаю до 125%, "враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків".
Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "У якийсь момент – сподіваюсь, у найближчому майбутньому, – Китай зрозуміє, що часи обкрадання США та інших країн більше не є гарантованими чи прийнятними".
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Деталі: Американський президент оголосив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125% у межах торговельної війни між обома державами.
Передісторія:
- Спершу Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.
- У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.
- Після цього Пекін підняв тарифи проти США до 84%.
- За даними опитувань, понад 70% американців очікують зростання цін на більшість товарів внаслідок безпрецедентних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.
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