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Україні потрібно щонайменше десять систем Patriot: Зеленський назвав пріоритети "Рамштайну"

Тетяна ОлійникСереда, 9 квітня 2025, 21:00
Україні потрібно щонайменше десять систем Patriot: Зеленський назвав пріоритети Рамштайну
Patriot. Фото - Getty Images

Президент України Володимир Зеленський обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим підготовку до "Рамштайну", головний пріоритет – протиповітряна оборона.

Джерело: звернення Зеленського 9 квітня

Пряма мова: "Обговорили з міністром оборони України підготовку до "Рамштайну", який запланований на п’ятницю. Пріоритет номер один – протиповітряна оборона, передусім протиракетна оборона, проти балістики. Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет – "петріоти" роблять це найкраще".

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Деталі: Глава держави зазначив, що Україна говорила неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти.

Пряма мова: "Тільки за цей день уже було кілька повітряних тривог по країні через загрозу балістики. В частині нашої країни люди фактично постійно живуть під загрозою таких ударів. І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит.

Системи у світі є. Навіть "петріотів" достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів".

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Деталі: Другим пріоритетом на "Рамштайн" Зеленський назвав опрацювання незмінності підтримки в цьому році.

ППОЗеленськийРамштайн
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