Трамп на 90 днів призупиняє тарифи для десятків країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме буде поширюватися це рішення.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial

Деталі: Трамп заявив, що оскільки багато країн світу почали пропонувати США домовитись про подальші умови співпраці, поки не застосовуючи ніяких контрзаходів, він на 90 днів призупиняє своє рішення про тарифи.

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"На основі того, що понад 75 країн звернулися до представників США… щодо перемовин про рішення з питань, що стосуються торгівлі, торговельних бар’єрів, тарифів, маніпуляцій з валютою і немонетарних тарифів, та що ці країни, після моїх рішучих наполягань, ні у який спосіб (...) не ухвалили контрзаходів проти США, я віддав розпорядження про 90-денну ПАУЗУ, і суттєве зниження взаємного тарифу на цей період, у розмірі 10%, що також набуває чинності невідкладно", – написав Трамп.

скриншот з TruthSocial

З його заяви не зрозуміло, яких саме країн стосується рішення про паузу – окрім того, що це десятки держав, які не вживали контрзаходів.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

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